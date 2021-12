Bomba Uomini e Donne, Roberta ha scelto, Fan spiazzati: “Non può essere lui”. La delusione di tutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roberta Giusti ha scelto Samuele a Uomini e Donne. La sua scelta era attesa per la registrazione di ieri e infatti c’è stata. Nessun ripensamento per la tronista, che sembrava essere in alto mare nelle registrazioni in onda in questi giorni su Canale 5. Eppure deve esserci stato qualcosa che le ha fatto dare una sterzata verso uno o l’altro. Verso Samuele Carniani, in tal caso. Luca Salatino non è stato scelto, forse troppe incomprensioni hanno spinto la tronista a raggiungere un porto più sicuro. Con Samuele non ci sono state salite e discese così ripide da causare scontri, stavolta il percorso più lineare ed esserci sempre stato ha premiato. La scelta di Roberta è Samuele, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, ma si resta in attesa delle anticipazioni sulla ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021)Giusti haSamuele a. La sua scelta era attesa per la registrazione di ieri e infatti c’è stata. Nessun ripensamento per la tronista, che sembravain alto mare nelle registrazioni in onda in questi giorni su Canale 5. Eppure deve esserci stato qualcosa che le ha fatto dare una sterzata verso uno o l’altro. Verso Samuele Carniani, in tal caso. Luca Salatino non è stato, forse troppe incomprensioni hanno spinto la tronista a raggiungere un porto più sicuro. Con Samuele non ci sono state salite e discese così ripide da causare scontri, stavolta il percorso più lineare ed esserci sempre stato ha premiato. La scelta diè Samuele, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, ma si resta in attesa delle anticipazioni sulla ...

