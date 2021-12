Biagio D’Anelli, chi è, dove vive e cosa fa nella vita la sua fidanzata: ne ha parlato di recente al GF Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nonostante il feeling nato con Miriana Trevisan nella casa del GF Vip 6, Biagio D’Anelli ha una fidanzata: cosa sappiamo di lei. Dopo ben 10 anni Biagio D’Anelli ha accettato di tornare come concorrente al Grande Fratello versione Vip: entrato da poche settimane, il nuovo gieffino sembra si stia ambientando sempre di più nel gioco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nonostante il feeling nato con Miriana Trevisancasa del GF Vip 6,ha unasappiamo di lei. Dopo ben 10 anniha accettato di tornare come concorrente al Grande Fratello versione Vip: entrato da poche settimane, il nuovo gieffino sembra si stia ambientando sempre di più nel gioco L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Biagio D'Anelli litiga con Miriana per difendere Soleil/ 'Non diciamo cagat*, attratta da Alex come me da te' - quinsss100 : Centovetrine vol.2 con Biagio d’Anelli e Maria Soledad Sorge, con la straordinaria partecipazione di Alessandro Gab… - Giovannid_22 : @falsahh Non c'è bisogno ci sia lei. C'è il pubblico. Biagio non è un fesso e sa come si gioca. Io seguo bene e da… - Soley67337334 : RT @Spettegulesss1: Attenzione, che nei paraggi si aggira un Alex Belli EGOMEN 2.0... Biagio D'Anelli! #Gfvip - Soley67337334 : RT @iamvivienne__: Biagio D'Anelli col sedere di Soleil #gfvip -