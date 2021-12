Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio saranno illegali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal 4 gennaio 2022 sarà in vigore una nuova legge nel mondo dei tattoo: vietato l’uso di tatuaggi a colori: pare infatti da uno studio che i colori per i tatuaggi contengano spesso sostanze nocive per il corpo. Unica eccezione per il “blu15” e il “verde7”. I tatuatori si ribellano: è una forte limitazione artistica ed economica. Aggiornamenti anche sul packaging: dovrà necessariamente contenere tutti i dati del prodotto utilizzato. Rivoluzione nel mondo dei tattoo: vietati i tatuaggi a colori , ecco perché I tatuaggi sono una realtà antichissima che trova i suoi primi esempi sin dall’antica Roma. Nel corso dei secoli il mondo dei tattoo si è evoluto enormemente diffondendosi sempre di più. Secondo i dati Iss ad oggi in Italia sono oltre 7 milioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal 42022 sarà in vigore una nuova legge nel mondo dei tattoo: vietato l’uso di: pare infatti da uno studio che iper icontengano spesso sostanze nocive per il corpo. Unica eccezione per il “blu15” e il “verde7”. I tatuatori si ribellano: è una forte limitazione artistica ed economica. Aggiornamenti anche sul packaging: dovrà necessariamente contenere tutti i dati del prodotto utilizzato. Rivoluzione nel mondo dei tattoo: vietati i, ecco perché Isono una realtà antichissima che trova i suoi primi esempi sin dall’antica Roma. Nel corso dei secoli il mondo dei tattoo si è evoluto enormemente diffondendosi sempre di più. Secondo i dati Iss ad oggi in Italia sono oltre 7 milioni ...

