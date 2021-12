Wolff attacca | ' Hamilton derubato del titolo Masi? Incompatibile con il ruolo'

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Marko attacca #Masi e #Wolff - FormulaPassion : #F1 | #Marko attacca #Masi e #Wolff - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Pirro difende Michael Masi e attacca il duo #Horner-#Wolff #AbuDhabiGP - FormulaPassion : #F1 | Pirro difende Michael Masi e attacca il duo #Horner-#Wolff #AbuDhabiGP - Formula1WM : #Pirro attacca #Horner e #Wolff: Hanno sbagliato loro nel caos di Jeddah, non Masi -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff attacca

Dopo aver annunciato la rinuncia a qualsiasi ulteriore appello contro il risultato finale del Mondiale F1 2021, è stato Toto, team principal Mercedes, a 'scendere in pista' per difendere il lavoro della scuderia e di Lewis Hamilton. La lunga conferenza del manager austriaco è densa di frasi forti, senza possibilità di ...... l'olandesein maniera estremamente aggressiva riuscendo a restare in pista, ma comunque ... Per questo, il team di Totopresenterà un reclamo a fine gara, che sarà comunque respinto dai ...Poche dopo la comunicazione della rinuncia a ricorrere in appello contro l'esito del GP di Abu Dhabi, il team principal della Mercedes attacca in conferenza stampa: Masi è inadeguato, Hamilton è stato ...Nonostante un comunicato decisamente conciliante, in casa Mercedes fa ancora male il Mondiale perso all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio. Un dolore che Toto Wolff esprime con parole dure, chiare e ...