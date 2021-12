Vaccinazioni anti Covid bambini, con «Stop ai dubbi» le risposte in diretta web a partire dalle 17 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre nella sede della Regione Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di «Stop ai dubbi» dedicato interamente alle Vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica . Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre nella sede della Regione Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di «ai» dedicato interamente allein età pediatrica .

Advertising

ComuneZagarolo : ASL ROMA 5, VACCINAZIONE PEDIATRICA ANTI COVID-19 - LUOGHI E ORARI L'Asl Roma 5 comunica che da oggi, Giovedì 16 Di… - webecodibergamo : Vaccinazioni anti Covid bambini, con «Stop ai dubbi» le risposte in diretta web a partire dalle 17 - AslRoma5 : #Vaccinazionipediatriche (5-11 anni) anti #COVID19 : i punti di somministrazione della #ASLRoma5… - gentlemanagree1 : @VaragineRemigio Facciamo gli uomini! Gazzetta ufficiale - Vaccinazioni per tutti i militari, da eseguirsi all'atto… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: ?? Gulliver, il camper di #Asl4 che vaccina in giro per la Liguria, continua il suo viaggio: oggi tappa a Ne per vaccinazion… -