Un posto al sole, colpo di scena: un amatissimo attore lascia la serie tv, fan disperati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un amatissimo attore di “Un posto al sole” lascia la serie tv, bruttissimo colpo per i fan: nessuno se lo sarebbe mai aspettato colpo di scena nella soap opera girata interamente nel nostro paese: l’attore lascerà il set, almeno momentaneamente. Un bruttissimo colpo per i fan. Si tratta infatti di uno dei personaggi più amati L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Undi “Unallatv, bruttissimoper i fan: nessuno se lo sarebbe mai aspettatodinella soap opera girata interamente nel nostro paese: l’lascerà il set, almeno momentaneamente. Un bruttissimoper i fan. Si tratta infatti di uno dei personaggi più amati L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

perotta_carmen : RT @Vale41229116: Soleil: 'Miriana commenta solo per andarmi contro' 'se hai qualcosa da dirmi vieni e ne parli con me' Sole che ha rimess… - AnnaMar90949897 : RT @PasqualeTotaro: Regalami un angolo della tua anima,quelloin fondo al corridoio,dietro all'ascensore per il tuo cuore.Non li voglio tene… - Rebeka80721106 : RT @PasqualeTotaro: Regalami un angolo della tua anima,quelloin fondo al corridoio,dietro all'ascensore per il tuo cuore.Non li voglio tene… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 17 dicembre: la sofferta decisione di Clara - Anto70007062 : RT @PasqualeTotaro: Regalami un angolo della tua anima,quelloin fondo al corridoio,dietro all'ascensore per il tuo cuore.Non li voglio tene… -