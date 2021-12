Tumori, associazioni: "Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Reti multidisciplinari intra ed extra-regionali, teleconsulti, invio di referti online e cartelle sanitarie digitali, consegna di farmaci a domicilio sono le principali soluzioni al centro delle buone pratiche di assistenza al paziente oncologico sul territorio durante i mesi caldi dell'emergenza Covid-19. E' quanto emerge dal racconto delle buone pratiche messe in atto durante la pandemia per contrastare la migrazione sanitaria in oncologia, raccolte dal gruppo di associazioni pazienti 'La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere' e discusse nel corso dell'ottavo Forum istituzionale annuale del gruppo, evento di riferimento a livello nazionale per la valutazione e il dibattito sulle politiche sanitarie in ambito oncologico, che si è svolto oggi a Roma in modalità 'ibrida'. Secondo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Reti multidisciplinari intra ed extra-regionali, teleconsulti, invio di referti online e cartelle sanitarie digitali, consegna di farmaci a domicilio sono le principali soluzioni al centro delle buone pratiche di assistenza al paziente oncologico sul territorio durante i mesi caldi dell'emergenza Covid-19. E' quanto emerge dal racconto delle buone pratiche messe in atto durante la pandemia per contrastare la migrazionein oncologia, raccolte dal gruppo dipazienti 'La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere' e discusse nel corso dell'ottavo Forum istituzionale annuale del gruppo, evento di riferimento a livello nazionale per la valutazione e il dibattito sulle politiche sanitarie in ambito oncologico, che si è svolto oggi a Roma in modalità 'ibrida'. Secondo le ...

Advertising

lifestyleblogit : Tumori, associazioni: 'Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria' - - lifestyleblogit : Tumori, associazioni: 'Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria' - - italiaserait : Tumori, associazioni: “Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria” - StraNotizie : Tumori, associazioni: 'Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria' - LucillaGiannot1 : RT @Nicola_Bressi: CANI ANTI-XYLELLA Abbiamo creato cani capaci di aiutarci col loro fiuto a individuare persone, animali, tumori, esplosiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori associazioni Regali solidali, tante proposte dalle associazioni L'Istituto Pasteur Italia propone un regalo speciale pensato per sostenere i suoi giovani ricercatori, impegnati negli studi sulle risposte immunitarie contro i virus e i tumori: si tratta di una ...

Nice Footwear presenta il secondo Bilancio di Sostenibilità ... Nice Footwear ha deciso di supportare enti e associazioni impegnate nel sociale, nella ... In ambito sociale sostiene ANVOLT " Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori, che aiuta i malati ...

Tumori, associazioni: "Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria" Adnkronos Tumori, associazioni: "Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria" Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Reti multidisciplinari intra ed extra-regionali, teleconsulti, invio di referti online e cartelle sanitarie digitali, consegn ...

"Deve fare la mammografia", lettere anche agli uomini. L'Asl: "E' stato un disguido" "E' stato un disguido legato all’associazione degli elenchi delle persone da convocare per gli screening, nei giorni scorsi sono state spedite lettere non corrette per eseguire la mammografia sia a uo ...

L'Istituto Pasteur Italia propone un regalo speciale pensato per sostenere i suoi giovani ricercatori, impegnati negli studi sulle risposte immunitarie contro i virus e i: si tratta di una ...... Nice Footwear ha deciso di supportare enti eimpegnate nel sociale, nella ... In ambito sociale sostiene ANVOLT " Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i, che aiuta i malati ...Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Reti multidisciplinari intra ed extra-regionali, teleconsulti, invio di referti online e cartelle sanitarie digitali, consegn ..."E' stato un disguido legato all’associazione degli elenchi delle persone da convocare per gli screening, nei giorni scorsi sono state spedite lettere non corrette per eseguire la mammografia sia a uo ...