Tatuaggi a colori vietati: dal 4 gennaio 2022 solo in bianco e nero. «Gli inchiostri sono pericolosi» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il nuovo regolamento Ue, stretta sulle sostanze chimiche. La protesta dei tatuatori: «Norme troppo complicate per i nostri fornitori, non potremo più lavorare». L’eccezione per il blu e il verde Leggi su corriere (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il nuovo regolamento Ue, stretta sulle sostanze chimiche. La protesta dei tatuatori: «Norme troppo complicate per i nostri fornitori, non potremo più lavorare». L’eccezione per il blu e il verde

Advertising

SkyTG24 : A stabilirlo è un regolamento europeo sulle sostanze negli inchiostri. Quasi nessuno dei colori comuni potrà essere… - fanpage : Addio ai tatuaggi a colori. Dal 4 gennaio 2022 entrerà in vigore infatti un nuovo regolamento europeo che vieta i t… - Corriere : Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e neo. «Gli inchiostri sono pe... - MartaDOnofrio1 : RT @divagatrice: Se siete fra quelli che hanno letto sui giornali di oggi che la UE vieterà i tatuaggi “a colori” sappiate che non è vero.… - simone_solinas : @ilpresidenthe Hanno vietato inchiostri che usano isopropanolo, non hanno vietato i tatuaggi a colori -