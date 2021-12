Tampone e quarantena, le nuove regole per viaggiare (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con l?ordinanza firmata l?altro ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza ? e difesa ieri dal premier Mario Draghi dalle ?perplessità? dell?Unione... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con l?ordinanza firmata l?altro ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza ? e difesa ieri dal premier Mario Draghi dalle ?perplessità? dell?Unione...

Advertising

Tg3web : Per entrare in Italia il green pass non basta più. I vaccinati dovranno sottoporsi al tampone e per gli altri sarà… - GiancarloChimie : RT @Arsenico171: #Speranza è un grande stratega. Mette il GreenPass per rilanciare l'economia e poi piazza un bel tampone e la quarantena d… - Maxxx54785910 : RT @valy_s: ?????? Siamo ai RISTORI!!! I governatori della #Lega, a partire da @zaiapresidente e @M_Fedriga .. allineati con #Speranza ed il t… - BSanturbano : RT @Luca_Arioli: ?? Il Governo Italiano ammazza definitivamente il turismo, infatti tutti i turisti Europei per entrare in Italia dovranno f… - KovalevskyMasha : @LiaPomponio @AGazaneo Pensa da noi si è ammalata l’insegnante, la scuola non ha detto nulla a nessuno, studenti re… -