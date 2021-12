Tampone a vaccinati per accesso a grandi eventi: la proposta avanzata da Franco Locatelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nuove strette in vista in Italia. Nonostante si stia procedendo con la terza dose e, in vista, ci sia a quanto pare anche una quarta, si va verso il Tampone a vaccinati per l’accesso a grandi eventi. Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, la possibile introduzione dell’obbligatorierà del Tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi è “un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”. Intervistato a Skytg24, il presidente del Css ha ribadito che “va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani”. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nuove strette in vista in Italia. Nonostante si stia procedendo con la terza dose e, in vista, ci sia a quanto pare anche una quarta, si va verso ilper l’. Secondo, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, la possibile introduzione dell’obbligatorierà delanche per iper accedere aiè “un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”. Intervistato a Skytg24, il presidente del Css ha ribadito che “va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani”.

