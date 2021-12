Sperlonga | più telecamere per contrastare la microcriminalità

(Di giovedì 16 dicembre 2021)– La Giunta comunale del Comune diha deliberato l’”approvazione del progetto ‘sicurezza sociale in Comune” con richiesta di finanziamento al ministero dell’Interno. Si tratta di un progetto portato avanti da tempo dall’amministrazione comunale diche si propone dii fenomeni di microcriminali, a tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso l’ampliamento del sistema urbano di videosorveglianza. Un’idea che l’esecutivo comunale intende perseguire dopo aver approvato lo studio di fattibilità tecnica di ampliamento del sistema urbano di videosorveglianza. Nella delibera è più volte rimarcato come il piano di intervento rappresenti “uno strumento di prevenzione dei fenomeni delittuosi”. Si tratta, quindi, di un servizio utile a migliorare la qualità della vita dei cittadini ...

