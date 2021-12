Speranza: oltre 13 milioni di richiami e 88% over 12 con prima dose (Di giovedì 16 dicembre 2021) I numeri della campagna vaccinale sono incoraggianti, lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza partecipando al congresso Fnopi (federazione degli infermieri): 'Abbiamo l'88,37% delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) I numeri della campagna vaccinale sono incoraggianti, lo afferma il ministro della Salute Robertopartecipando al congresso Fnopi (federazione degli infermieri): 'Abbiamo l'88,37% delle ...

