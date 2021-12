Si è sciolto il sangue San Gennaro, è il miracolo di dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo una giornata di preghiere si è sciolto il sangue di San Gennaro, rinnovando il miracolo di dicembre. “Dopo una intera giornata di preghiere e l’intonazione costante dell’antico canto delle parenti di San Gennaro che hanno invocato da questa mattina lo scioglimento del grumo di sangue solido è avvenuto il miracolo di San Gennaro alle h. 17.59 di oggi”, informa il Museo San Gennaro. “Eccezionalmente celebrato sull’altare maggiore della Cattedrale napoletana, e non come di consueto nella Cappella a Lui dedicata per le norme anti covid, il consueto sventolio del fazzoletto bianco quest’anno è stato affidato al deputato Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, facente parte di una delle più ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo una giornata di preghiere si èildi San, rinnovando ildi. “Dopo una intera giornata di preghiere e l’intonazione costante dell’antico canto delle parenti di Sanche hanno invocato da questa mattina lo scioglimento del grumo disolido è avvenuto ildi Sanalle h. 17.59 di oggi”, informa il Museo San. “Eccezionalmente celebrato sull’altare maggiore della Cattedrale napoletana, e non come di consueto nella Cappella a Lui dedicata per le norme anti covid, il consueto sventolio del fazzoletto bianco quest’anno è stato affidato al deputato Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, facente parte di una delle più ...

