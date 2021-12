(Di giovedì 16 dicembre 2021) È di due, non, il bilancio di uno scontro traavvenuto intorno alle 13 di giovedì 16 dicembre sulla strada provinciale 49 all’altezza di

Advertising

webecodibergamo : Schianto tra due auto a Parre: due feriti non gravi - Foto - settesere : Rimini, schianto tra auto, una si ribalta: grave un 70enne #settesere #news - newsbiella : Dal Nord Ovest - Schianto tra due auto, due persone estratte dalle lamiere - NovaraToday : Incidente a Oleggio Castello, schianto tra due auto: due feriti estratti dalle lamiere - YouTvrs : Schianto tra auto e scooter: 46enne a Torrette - -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tra

Il Giornale di Vicenza

le province, la percentuale più alta di bocciati si registra a Rimini (31,7%). Seguono Piacenza ... pubblicato il bando per agevolazioni buoni mensa Ponte Verucchio riapre a doppio senso...i requisiti fondamentali per richiedere le agevolazioni quello di essere in possesso di ... Ultimi Articoli Ponte Verucchio riapre a doppio sensosulla consolare Rimini - San Marino, 70enne ...Dramma, nella giornata di oggi giovedì 16 dicembre, a Bellona dove si è verificato un incidente stradale. Morto un anziano ...Almeno 9 persone morte nel pomeriggio di mercoledì 15 dicembre dopo che un aereo privato si è schiantato a Santo Domingo ...