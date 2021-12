Scaldasonno | mai più lenzuola fredde con questo strumento

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo, conosciuto anche con altri nomi quali scalda materasso o scaldaletto, è un coprimaterasso elettrico riscaldante, che regala notti caldissime e sonni sereni. Disponibile in versione matrimoniale o singola e in vari tessuti, è in grado di scaldarsi velocemente e adattarsi alla temperatura scelta. Ma come funziona esattamente? Quanto costa e quali sono i modelli dimigliori? Ecco una guida alla scelta.: cos’è e come funziona Loè una morbida copertura elettrica che si posiziona fra il materasso ed il lenzuolo, a differenza della coperta termica o termocoperta che invece viene posizionata al posto delle coperte. All’interno della sua copertura, che può essere composta da diversi materiali come la lana o il cotone, si trovano dei filamenti riscaldanti che rispondono agli ...