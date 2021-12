Quirinale, Tajani a Letta: “No a veti, Berlusconi ottimo al Colle” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – “Berlusconi è l’unico che ha fatto stare ad un tavolo Bush e Putin: se volesse farlo sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. Porre veti è un errore, bisogna dialogare e confrontarci poi vedremo. Salvini e Meloni sono sempre stati leali. Il centrodestra è e sarà coeso nel giorno della presentazione della candidatura e del voto”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), parlando alla Coldiretti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – “è l’unico che ha fatto stare ad un tavolo Bush e Putin: se volesse farlo sarebbe unPresidente della Repubblica. Porreè un errore, bisogna dialogare e confrontarci poi vedremo. Salvini e Meloni sono sempre stati leali. Il centrodestra è e sarà coeso nel giorno della presentazione della candidatura e del voto”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio(foto), parlando alla Coldiretti. L'articolo L'Opinionista.

