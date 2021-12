Per i redditi più bassi aumenti fino al 12%: il Tesoro smentisce Cgil e Uil (Di giovedì 16 dicembre 2021) È il giorno dello sciopero generale, con la prova di forza di Cgil e Uil che scenderanno in piazza nonostante la defezione della Cisl e l’imbarazzo di Pd e LeU. Nel mirino delle due sigle sindacali c’è la politica del governo, la manovra ritenuta poco redistributiva, la riforma delle aliquote Irpef che sarebbe troppo sbilanciata a favore dei redditi medi. L’appuntamento a manifestare “Insieme per la giustizia” è in cinque città italiane. A Roma interverranno i leader di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. E poi sono previsti altri cortei a Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Landini riconosce che il governo ha varato una manovra «espansiva», ma «l’espansione non va verso chi più ne ha bisogno», attacca il leader della Cgil. «Motivazioni generiche e approssimative», replica il leader Cisl Luigi Sbarra. E ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) È il giorno dello sciopero generale, con la prova di forza die Uil che scenderanno in piazza nonostante la defezione della Cisl e l’imbarazzo di Pd e LeU. Nel mirino delle due sigle sindacali c’è la politica del governo, la manovra ritenuta poco redistributiva, la riforma delle aliquote Irpef che sarebbe troppo sbilanciata a favore deimedi. L’appuntamento a manifestare “Insieme per la giustizia” è in cinque città italiane. A Roma interverranno i leader die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. E poi sono previsti altri cortei a Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Landini riconosce che il governo ha varato una manovra «espansiva», ma «l’espansione non va verso chi più ne ha bisogno», attacca il leader della. «Motivazioni generiche e approssimative», replica il leader Cisl Luigi Sbarra. E ...

