Papa Francesco riceve Mattarella per la visita di congedo: "Grazie per la testimonianza" (Di giovedì 16 dicembre 2021) È durato 45 minuti il colloquio privato tra Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico vaticano. La visita è iniziata alle 9.20 ed è terminata alle 10.05. Si è trattata della visita di congedo di Mattarella che è arrivato in Vaticano con la figlia Laura e i nipoti. Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, i volumi dei documenti Papali, il Messaggio per la Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. "Questo l'ho firmato l'8 dicembre e ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Mattarella in visita di congedo da Papa Francesco in Vaticano ROMA - 'L'incontro tra Papa Francesco e il Presidente Mattarella in Vaticano'. Così sull'account twitter del Quirinale viene annunciata la visita di congedo del presidente delle Repubblica in vista del termine del suo ...

Papa, con Mattarella 45 minuti a colloquio privato E' durato circa 45 minuti il colloquio (nell'ambito della visita di congedo del capo dello Stato) tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, svolto nello studio privato del Pontefice nel Palazzo Apostolico. Il corteo presidenziale è giunto intorno alle 9.15 in Vaticano e ...

Papa Francesco dà vita alla Fondazione «Fratelli tutti» Avvenire Quirinale, Mattarella dal Papa prima del congedo La visita di congedo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Papa Francesco è durata 45 minuti, dalle 9.20 alle 10.05. Il Capo dello Stato ha ...

