Nocera Inferiore, cambio in giunta: lascia l'assessore Ugolino

Tempo di lettura: < 1 minuto

Si è dimessa dalla carica di Assessore ai Lavori pubblici dalla giunta del sindaco Manlio Torquato l'architetto Immacolata Ugolino che ha ricevuto un prestigioso incarico professionale fuori Regione. In una nota il primo cittadino di Nocera Inferiore ha espresso il suo ringraziamento al lavoro svolto "per la qualità e lo stile del suo impegno amministrativo che ha consentito alla città numerosi interventi: i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport e dello Stadio con la nuova pista di atletica, dei sottopassaggi ed i lavori in corso per la riapertura della villa comunale e dei lavori programmati per il Castello ed il sentiero del Parco Fienga ed ancora, tra gli altri per l' edilizia scolastica e popolare, i lavori di riqualificazione al Cimitero". La delega ai Lavori ...

