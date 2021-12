Napoli, miracolo di San Gennaro del 16 dicembre: il sangue non si è sciolto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il sangue di San Gennaro non si è sciolto Il miracolo ‘laico’ del 16 dicembre non è avvenuto. Il sangue è “assolutamente solido”, come spiegato dall’Altare del Duomo di Napoli dove si tiene il terzo miracolo dell’anno. Già alle 9, quando l’ampolla di San Gennaro è stata presa dalla cassaforte da monsignor Vincenzo De Gregorio, era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildi Sannon si èIl‘laico’ del 16non è avvenuto. Ilè “assolutamente solido”, come spiegato dall’Altare del Duomo didove si tiene il terzodell’anno. Già alle 9, quando l’ampolla di Sanè stata presa dalla cassaforte da monsignor Vincenzo De Gregorio, era L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

