Multa bancomat: ecco chi rischia grosso dal 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da gennaio dovrebbero essere inserite nuove norme sui pagamenti elettronici per cui i cittadini tragressori saranno soggetti a multe Dovrebbe essere approvata in Parlamento la norma che darebbe un’ulteriore stretta alla circolazione del denaro contante. Non ci dimentichiamo che negli ultimi anni i governi hanno dato una accelerata al piano cashless, di cui hanno fatto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da gennaio dovrebbero essere inserite nuove norme sui pagamenti elettronici per cui i cittadini tragressori saranno soggetti a multe Dovrebbe essere approvata in Parlamento la norma che darebbe un’ulteriore stretta alla circolazione del denaro contante. Non ci dimentichiamo che negli ultimi anni i governi hanno dato una accelerata al piano cashless, di cui hanno fatto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Bancomat, proposta multa da 30 euro in su per i negozianti che non accettano i pagament... - mbaudino : RT @Stebox2: Un'altra porcata di #Draghi. Carta di credito o multa! In arrivo un nuovo colpo al danaro contante. #NoGreenPass #NoObbligoVac… - giulia0268 : Bancomat, ecco chi rischia una multa salata - TrendOnline : #Bancomat e #carte di #credito nel mirino: cosa cambia dal prossimo anno? - ruspus1970 : @agatha_nat Ma ho letto che possono prendere una multa se non ti fanno pagare con il bancomat -