Masterchef 2021, la video - intervista ai giudici (Di giovedì 16 dicembre 2021) Torna il talent show culinario più amato d'Italia. Confermatissimi i tre giudici: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Per Leggo li ha intervistati Ida di Grazia, il montaggio è di Paolo Budassi. Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Torna il talent show culinario più amato d'Italia. Confermatissimi i tre: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Per Leggo li hati Ida di Grazia, il montaggio è di Paolo Budassi.

Advertising

IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: MasterChef Italia, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli: “La cucina come terapia. C’è chi ha sconfitto la bulimia cucinan… - dituttounpop : Stasera torna #MasterChefIt noi siamo pronti, e voi? ecco cosa ci aspetta nelle prime due puntate - radiowip : MasterChef Italia 2021, da stasera la nuova stagione su Sky con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio L… - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: MasterChef Italia, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli: “La cucina come terapia. C’è chi ha sconfitto la bulimia cucinan… - Tele_nauta : La nuova edizione di #MasterChef Italia è al via con i riconfermati giudici su SkyUno e Now -