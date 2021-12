Manuel Bortuzzo, sta uscendo una verità su di lui che nessuno vuole ammettere: “Ha un unico obiettivo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo è al centro dei commenti. Non convince la sua scelta, i detrattori credono di averlo smascherato. Manuel Bortuzzo, le sue azioni non convincono (Youtube)Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del GF VIP. La sua storia è molto toccante e il suo ingresso è stato visto come importante per sensibilizzare tutti sul tema della disabilità. Ragazzo simpatico, forte e ironico, Manuel ha costruito all’interno della casa del GF VIP solide amicizie e anche rapporti particolari, come quello che ha con Lulù Selassiè. Dopo tanti alti e bassi, infatti, sembra che i due siano giunti a un punto definitivo, dichiarandosi amore profondo e spassionato. Il pubblico a casa, però, ha dei dubbi. Leggi anche >>> Lulù Selassié e la ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 dicembre 2021)è al centro dei commenti. Non convince la sua scelta, i detrattori credono di averlo smascherato., le sue azioni non convincono (Youtube)è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del GF VIP. La sua storia è molto toccante e il suo ingresso è stato visto come importante per sensibilizzare tutti sul tema della disabilità. Ragazzo simpatico, forte e ironico,ha costruito all’interno della casa del GF VIP solide amicizie e anche rapporti particolari, come quello che ha con Lulù Selassiè. Dopo tanti alti e bassi, infatti, sembra che i due siano giunti a un punto definitivo, dichiarandosi amore profondo e spassionato. Il pubblico a casa, però, ha dei dubbi. Leggi anche >>> Lulù Selassié e la ...

Advertising

matteosalvinimi : Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a ro… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a rotel… - perna_tania : Azz…Come commenta questa dichiarazione la Bortuzzo’s Family e Friends? Ancora convinti che sia la ragazza giusta pe… - silentman68 : RT @GiorgiaMeloni: Questa non è Giustizia. Quella che, passato il clamore mediatico, regala riduzioni o sconti di pena a criminali e potenz… - Riccardo_criait : RT @matteosalvinimi: Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a rotel… -