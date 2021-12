Manolas all’Olympiacos, cori e festa dei tifosi -VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostas Manolas nella sede dell’Olympiacos, tifosi festanti per il ritorno del centrale. Il difensore del Napoli ha svolto le visite mediche con il club ellenico. Per i crismi dell’ufficialità ci sarà probabilmente ancora da attendere. Intanto però non sembrano esserci più dubbi: l’avventura di Kostas Manolas al Napoli è ormai giunta al capolinea. Manolas NELLA SEDE DELL’OLYMPIACOS : tifosi IN festa Manolas si è recato in Grecia, e ha svolto le visite mediche con l’Olimpiacos. L’accordo tra il giocatore ed il club ellenico c’era già da tempo e nelle prossime ore verranno limati i dettagli che porteranno all’intesa definitiva tra le due società. Manolas si è fatto fotografare con la sciarpa del club e si è unito al coro dei ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostasnella sede dell’Olympiacos,nti per il ritorno del centrale. Il difensore del Napoli ha svolto le visite mediche con il club ellenico. Per i crismi dell’ufficialità ci sarà probabilmente ancora da attendere. Intanto però non sembrano esserci più dubbi: l’avventura di Kostasal Napoli è ormai giunta al capolinea.NELLA SEDE DELL’OLYMPIACOS :INsi è recato in Grecia, e ha svolto le visite mediche con l’Olimpiacos. L’accordo tra il giocatore ed il club ellenico c’era già da tempo e nelle prossime ore verranno limati i dettagli che porteranno all’intesa definitiva tra le due società.si è fatto fotografare con la sciarpa del club e si è unito al coro dei ...

