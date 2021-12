Manila Nazzaro crede che Alex Belli rientrerà al GF Vip: ecco la sua ipotesi e il parere di Jessica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alex Belli – ovviamente – tornerà dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Non come concorrente, questo è chiaro, ma dovrà confrontarsi con Soleil Sorge. A tal proposito Manila Nazzaro ha espresso la sua opinione. Manila Nazzaro crede che Alex Belli rientrerà al GF Vip L’ex Miss Italia ha menzionato pure la moglie del man:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 dicembre 2021)– ovviamente – tornerà dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Non come concorrente, questo è chiaro, ma dovrà confrontarsi con Soleil Sorge. A tal propositoha espresso la sua opinione.cheal GF Vip L’ex Miss Italia ha menzionato pure la moglie del man:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

