Isola dei Famosi 2022, dietrofront improvviso: esclusione dal programma (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Isola dei Famosi sta scaldando i motori ed è pronta a solcare i mari dell’etere televisivo. Sono tantissime le novità per l’edizione 2022 del programma televisivo più seguito dagli italiani. Sulle spiagge del’Honduras, nella prossima primavera, sugli schermi televisivi degli italiani tornerà l’Isola dei Famosi. Il countdown per i milioni di fan è quasi giunto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’deista scaldando i motori ed è pronta a solcare i mari dell’etere televisivo. Sono tantissime le novità per l’edizionedeltelevisivo più seguito dagli italiani. Sulle spiagge del’Honduras, nella prossima primavera, sugli schermi televisivi degli italiani tornerà l’dei. Il countdown per i milioni di fan è quasi giunto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AC_Fuffi : [Fuffi] Buone feste a tutti! Uhm, è troppo presto per dirlo? Il Giorno dei giocattoli è dietro l'angolo... Abbiamo… - discepolo_delGF : Detto onestamente Soleil accusata di non so cosa, allora lasciate che vi dica questo lui farà la stessa cosa anche… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Sull'isola dei merletti c'è un pezzo di storia della pittura del Novecento italiano che è entrato nel mito. Lo racconta u… - TgrRaiVeneto : Sull'isola dei merletti c'è un pezzo di storia della pittura del Novecento italiano che è entrato nel mito. Lo racc… - GiornaleLORA : In occasione dei funerali di Ravanusa l’Anci Sicilia invita i comuni dell’isola a esporre le bandiere a mezz’asta -