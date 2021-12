Il saluto di Mattarella agli ambasciatori stranieri seppellisce il bis: «Per me è anche un commiato» (Di giovedì 16 dicembre 2021) A chi ancora sperava in un ripensamento last minute di Sergio Mattarella non resta altro che arrendersi all’evidenza. Ad offrirla (definitivamente) è questa volta il tradizionale discorso al corpo diplomatico accreditato in Italia. «È con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno – ha detto il Presidente -. Oggi, per me, è anche l’occasione di un commiato». Parlava agli ambasciatori, Mattarella, ma pensava ai tanti che nonostante i chiari e ripetuti “no” opposti all’ipotesi del bis, non mollavano mai definitivamente la presa. Ora che attraverso i diplomatici accreditati lo ha notificato anche agli Stati stranieri, il suo rifiuto a restare al Quirinale è da intendersi non solo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) A chi ancora sperava in un ripensamento last minute di Sergionon resta altro che arrendersi all’evidenza. Ad offrirla (definitivamente) è questa volta il tradizionale discorso al corpo diplomatico accreditato in Italia. «È con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per ildi fine anno – ha detto il Presidente -. Oggi, per me, èl’occasione di un». Parlava, ma pensava ai tanti che nonostante i chiari e ripetuti “no” opposti all’ipotesi del bis, non mollavano mai definitivamente la presa. Ora che attraverso i diplomatici accreditati lo ha notificatoStati, il suo rifiuto a restare al Quirinale è da intendersi non solo ...

