Genoa, i convocati di Shevchenko per la sfida contro la Lazio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Andriy Shevchenko del Genoa ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Lazio Andriy Shevchenko ha convocato ben 24 giocatori per la sfida di domani contro la Lazio. Partita importante contro i biancocelesti per il futuro del grifone, che dopo la sconfitta nel derby deve assolutamente iniziare a fare punti: Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu Difensori: Bani, Biraschi, Cambiaso, Criscito, Masiello, Sabelli, Vanheusden, Vasquez Centrocampisti: Badelj, Galdames, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova, Sturaro, Toure Attaccanti: Bianchi, Destro, Ekuban, Kallon, Pandev L'articolo proviene da Calcio News 24.

