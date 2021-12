F1, Hamilton deve rassegnarsi: la Mercedes rinuncia ai ricorsi dopo i veleni di Abu Dhabi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il team Mercedes ha annunciato che non verrà fatto nessun appello alla Fia dopo il finale del Gp di Formula 1 ad Abu Dhabi, carico di polemiche e veleni. dopo essersi vista annullare due ricorsi dai commissari di gara in merito al sorpasso di Max Verstappen dietro la safety car, la scuderia tedesca non si opporrà più alla decisione finale, permettendo al pilota olandese di blindare definitivamente il suo primo titolo mondiale ai danni del diretto avversario Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo alla fine del Gp si era sfogato con amarezza in radio ai box, attaccando l’organizzazione e affermando che «La gara è stata manipolata», ma nonostante la delusione, il pilota nel post gara ha comunque dimostrato grande sportività, complimentandosi con l’avversario e ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il teamha annunciato che non verrà fatto nessun appello alla Fiail finale del Gp di Formula 1 ad Abu, carico di polemiche eessersi vista annullare duedai commissari di gara in merito al sorpasso di Max Verstappen dietro la safety car, la scuderia tedesca non si opporrà più alla decisione finale, permettendo al pilota olandese di blindare definitivamente il suo primo titolo mondiale ai danni del diretto avversario Lewis. Il sette volte campione del mondo alla fine del Gp si era sfogato con amarezza in radio ai box, attaccando l’organizzazione e affermando che «La gara è stata manipolata», ma nonostante la delusione, il pilota nel post gara ha comunque dimostrato grande sportività, complimentandosi con l’avversario e ...

