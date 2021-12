Ennesima follia no Vax, rifiuta di farsi intubare e muore: è accaduto all'ospedale di Livorno (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' successo ieri all'ospedale di Livorno: una 59enne no vax residente nel Livornese è morta all'ospedale dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' successo ieri all'di: una 59enne no vax residente nel Livornese è morta all'dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata ...

Advertising

AngeloGuarino : @attivaggressiva Ah non avevo capito, con 'piegano roba' avevo pensato all'ennesima follia virale. - marcoranieri72 : RT @AngeloCiocca: @LegaSalvini La Lega in Europa si opporrà a questa ennesima follia! Non molliamo ???????? - ChiaraTerzaroli : RT @rrtvln: Da fervente #ProVax e sostenitore del #GreenPass trovo folle chiudere ai cittadini europei i #confini anche se #vaccinati . L'e… - rrtvln : Da fervente #ProVax e sostenitore del #GreenPass trovo folle chiudere ai cittadini europei i #confini anche se… - VincSorrentino : @SCUtweet a me sembra una follia... l'ennesima degli ultimi anni... come diceva qualcuno 'errare è umano ma perseve… -