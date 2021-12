Dal patriottismo all’identità: in Europa alcune nazioni sono più uguali di altre (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo “Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente!” Onore al merito per Donna Giorgia: scacco matto al sinedrio di Draghilandia avvolto nella nebbia. Taglia le unghie a chi la definiva “fascistella” con una comparsata ad Atreju. “Un partigiano come presidente” cantava Toto Cutugno riferendosi a Sandro Pertini e lei lo evoca chiedendo un “patriota come presidente”. Manicure fatta anche a Mario Draghi. Con il termine patriota sono definiti anche i partigiani e tutta la retorica risorgimentale si basa sul patriottismo, che una qualche utilità la mantiene in una Italia che troppo unita non è. Ma il termine “patriota” porta con sé il tema dell’identità della Nazione e della Patria. Di un attacco di patriottismo fu vittima anche l’aspirante onorevole Peppone in un comizio dove, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo “Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente!” Onore al merito per Donna Giorgia: scacco matto al sinedrio di Draghilandia avvolto nella nebbia. Taglia le unghie a chi la definiva “fascistella” con una comparsata ad Atreju. “Un partigiano come presidente” cantava Toto Cutugno riferendosi a Sandro Pertini e lei lo evoca chiedendo un “patriota come presidente”. Manicure fatta anche a Mario Draghi. Con il termine patriotadefiniti anche i partigiani e tutta la retorica risorgimentale si basa sul, che una qualche utilità la mantiene in una Italia che troppo unita non è. Ma il termine “patriota” porta con sé il tema dell’identità della Nazione e della Patria. Di un attacco difu vittima anche l’aspirante onorevole Peppone in un comizio dove, con ...

