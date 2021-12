Covid, in Veneto nuova stretta: tutti in quarantena fino al tampone i compagni di classe di un positivo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Regione Veneto ha deciso di inasprire le misure per la gestione dei casi positivi riconducibili all'ambito scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Regioneha deciso di inasprire le misure per la gestione dei casi positivi riconducibili all'ambito scolastico. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - petergomezblog : Covid, report degli ospedali sentinella: “Crescono No vax in intensiva (+32%), calano i vaccinati (-33%)”. Nuovo ba… - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - orizzontescuola : Covid, in Veneto nuova stretta: tutti in quarantena fino al tampone i compagni di classe di un positivo - romi_andrio : RT @RiccardoPennisi: Fantastica scaletta di contenuti su Repubblica (mobile) 1° Covid (sui viaggi tireremo dritto) 2° Sonda NASA sul Sole… -