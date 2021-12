Covid, il Comune annulla il Capodanno in Piazza Maggiore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le decisioni di Napoli e Roma, anche Bologna modifica l'organizzazione dei festeggiamenti di Capodanno per evitare assembramenti Leggi su repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le decisioni di Napoli e Roma, anche Bologna modifica l'organizzazione dei festeggiamenti diper evitare assembramenti

Advertising

ComunePisa : Saluto degli #auguri ai dipendenti andati in pensione. Il Comune di Pisa rinnova #tradizione interrotta nel #2020 c… - SorryNs : RT @DavPoggi: Puzzer, foglio di via da Pordenone: bandito per tre anni dopo il blitz No vax all’ospedale Puzzer, tra i leader delle protes… - nicomanetta1 : Voucher taxi per disabili, over 75, donne incinte e famiglie colpite dalla crisi economica Covid: c'è il bando del… - CarlottaMarche7 : RT @DavPoggi: Puzzer, foglio di via da Pordenone: bandito per tre anni dopo il blitz No vax all’ospedale Puzzer, tra i leader delle protes… - DavPoggi : Puzzer, foglio di via da Pordenone: bandito per tre anni dopo il blitz No vax all’ospedale Puzzer, tra i leader de… -