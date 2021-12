Covid: Ema autorizza uso monoclonali e antinffiammatorio, alternativa ai vaccini (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due trattamenti per Covid-19: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy*) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret*), medicinale immunosoppressivo già autorizzato nell'Ue per varie condizioni infiammatorie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'zione di due trattamenti per-19: l'anticorpo monoclonale sotrovimab (Xevudy*) e l'antinfiammatorio anakinra (Kineret*), medicinale immunosoppressivo giàto nell'Ue per varie condizioni infiammatorie L'articolo proviene da Firenze Post.

