Covid, dall’Ue cartellino giallo a Draghi. Ma presto tampone obbligatorio anche in Grecia e in Irlanda (Di giovedì 16 dicembre 2021) È la variante Omicron il convitato di pietra del Consiglio Europeo in corso oggi e domani a Bruxelles. E, fatto inedito, è Mario Draghi l’imputato di turno. La Commissione Ue non gli perdona la fuga in avanti relativa alla stretta sui viaggi sotto forma di tampone obbligatorio per chi arriva in Italia. «Questione di regolamento, e di coordinamento», argomentano gli alti papaveri dell’euroburocrazia. Ma a seguirli sul piano politico sono stati solo il belga Alexander De Croo (in rappresentanza anche dell’olandese Mark Rutte) e il lussemburghese Xavier Bettel. Un po’ poco per creare un “caso Italia“. E così, quando Draghi ha snocciolato la triste giaculatoria dei morti di Covid e del crollo del nostro Pil, nessuno ha sentito di rinfacciargli le restrizioni adottate. Da Bruxelles richiamo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) È la variante Omicron il convitato di pietra del Consiglio Europeo in corso oggi e domani a Bruxelles. E, fatto inedito, è Mariol’imputato di turno. La Commissione Ue non gli perdona la fuga in avanti relativa alla stretta sui viaggi sotto forma diper chi arriva in Italia. «Questione di regolamento, e di coordinamento», argomentano gli alti papaveri dell’euroburocrazia. Ma a seguirli sul piano politico sono stati solo il belga Alexander De Croo (in rappresentanzadell’olandese Mark Rutte) e il lussemburghese Xavier Bettel. Un po’ poco per creare un “caso Italia“. E così, quandoha snocciolato la triste giaculatoria dei morti die del crollo del nostro Pil, nessuno ha sentito di rinfacciargli le restrizioni adottate. Da Bruxelles richiamo ...

