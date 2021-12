Come si vive in un mondo più caldo? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sappiamo – perché lo abbiamo imparato, anche se ci è voluto del tempo – che il riscaldamento globale non è una questione di percezione del calore. Che è un fenomeno che non riguarda noi, singole persone e il caldo che possiamo provare con le fibre del nostro corpo e i tessuti della nostra pelle: riguarda semmai quella differenza di temperatura che, sebbene sia solo di qualche grado, impatta sugli ecosistemi in modo grave e probabilmente irreversibile. Sappiamo, insomma, che il riscaldamento globale non è questione di sensi, ma di misurazioni. Di macro, e non di micro. Il problema del global warming non si traduce nel provare caldo, così Come non diamo nessun ascolto ai negazionisti climatici che, per dimostrare l’inesistenza del problema, mostrano foto di cime innevate o termometri a -5. Sappiamo astrarre. Il problema è ciò che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sappiamo – perché lo abbiamo imparato, anche se ci è voluto del tempo – che il riscaldamento globale non è una questione di percezione del calore. Che è un fenomeno che non riguarda noi, singole persone e ilche possiamo provare con le fibre del nostro corpo e i tessuti della nostra pelle: riguarda semmai quella differenza di temperatura che, sebbene sia solo di qualche grado, impatta sugli ecosistemi in modo grave e probabilmente irreversibile. Sappiamo, insomma, che il riscaldamento globale non è questione di sensi, ma di misurazioni. Di macro, e non di micro. Il problema del global warming non si traduce nel provare, cosìnon diamo nessun ascolto ai negazionisti climatici che, per dimostrare l’inesistenza del problema, mostrano foto di cime innevate o termometri a -5. Sappiamo astrarre. Il problema è ciò che ...

Advertising

OfficialASRoma : ? In vista del primo derby dell'@ASRomaFemminile, abbiamo fatto tre domande a Claudia Ciccotti ?? ?? Come vive i der… - Dani_Pizzo : RT @ChreezyOVO: IERI HO VISTO SPIDEY? YES MI È PIACIUTO? YES MI HA EMOZIONATO? YES HO PIANTO? YES HO SORRISO? YES PER CHI COME ME È NATO, C… - lancellone : RT @ilaborletti: Sono un dinosauro e non capirò mai perché migliaia di persone possano avere tanta voglia di passare una sera a guardare c… - Ale1230212673 : @attentiallup @silvia95643060 @PatriziaStop @123777999966s @krimarty @MariaP36571316 @BerrettaGiulio @cbc8893… - lukealb : “L’aria del primo mattino è fredda e pulita. Lo stesso si potrebbe dire di questa città e di chi ci vive”.… -