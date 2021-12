Caso Morisi, Salvini: «Se Luca vuole, può tornare a lavorare con me anche subito» (video) (Di giovedì 16 dicembre 2021) «La mia porta per lui è sempre aperta, spalancata». Parlando della vicenda che ha travolto Luca Morisi, «amico» e suo ex capo della comunicazione social, Matteo Salvini ha chiarito che «se vuole può tornare a lavorare con me da subito». Salvini: «Morisi può tornare a lavorare con me da subito» «Non amo quelli che abbandonano gli amici nel momento della difficoltà», ha chiarito il leader della Lega ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. «Morisi è una bravissima persona, lo hanno massacrato sul nulla per attaccare me. I giudici hanno detto che non ha commesso nessun reato, avete letto mezza riga di scuse sui giornali? La mia porta per lui è sempre aperta, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) «La mia porta per lui è sempre aperta, spalancata». Parlando della vicenda che ha travolto, «amico» e suo ex capo della comunicazione social, Matteoha chiarito che «sepuòcon me da».: «puòcon me da» «Non amo quelli che abbandonano gli amici nel momento della difficoltà», ha chiarito il leader della Lega ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. «è una bravissima persona, lo hanno massacrato sul nulla per attaccare me. I giudici hanno detto che non ha commesso nessun reato, avete letto mezza riga di scuse sui giornali? La mia porta per lui è sempre aperta, ...

