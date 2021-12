Cambia tutto sulla "multa bancomat": quando entra in vigore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ieri il chiarimento in commissione Bilancio alla Camera: le sanzioni non scatteranno dal prossimo gennaio 2022, ma dal primo gennaio del 2023 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ieri il chiarimento in commissione Bilancio alla Camera: le sanzioni non scatteranno dal prossimo gennaio 2022, ma dal primo gennaio del 2023

Advertising

sportmediaset : Napoli, l'agente di #Insigne: 'Gennaio decisivo per il rinnovo, da febbraio cambia tutto'. #SportMediaset… - capuanogio : ?? L'agente di #Dybala sbarcato a Torino per la firma sul rinnovo di contratto dell'argentino. C'è l'accordo su tut… - CoriniSimone82 : @mara_sangiorgio Ciò che volevano tutti... Gli heaters anti Mercedes... Mah ormai cambia poco la F1 ha perso credib… - andreafrugiuele : @Moonlightshad1 Centrodestra o centrosinistra cambia poco. Dal 1994. Sui temi del lavoro, così come su altri (ricor… - gplboc : RT @sole24ore: Come cambia l’esame per la #patente di guida. Decreto #SostegniBis, boom di #mutui casa per gli #under36. In arrivo 9mila as… -