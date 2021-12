Calciomercato Milan, arriva il colpo scudetto: Pioli accontentato (Di giovedì 16 dicembre 2021) . I rossoneri hanno deciso di investire anche a gennaio Gli ultimi passi falsi in campionato non hanno spento la voglia del Milan di arrivare al bersaglio grosso quest’anno. Maldini e Massara sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La battaglia con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) . I rossoneri hanno deciso di investire anche a gennaio Gli ultimi passi falsi in campionato non hanno spento la voglia deldire al bersaglio grosso quest’anno. Maldini e Massara sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano. La battaglia con L'articolo proviene da Inews.it.

