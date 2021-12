Calciomercato Inter, contatti continui in Serie A - Doppio colpo per Inzaghi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i nerazzurri sarebbero in contatto continuo con il Sassuolo: l'obiettivo sarebbe quello di portare Frattesi e uno tra Scamacca e Raspadori a ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i nerazzurri sarebbero in contatto continuo con il Sassuolo: l'obiettivo sarebbe quello di portare Frattesi e uno tra Scamacca e Raspadori a ...

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - news24_inter : Il punto su #Insigne ???? - calciomercatoit : #Inter, #Marotta lavora d'anticipo: #Frattesi e uno tra #Raspadori e #Scamacca per l'estate - matteo_gardelli : #Sanchez è di cristallo, è vero. Ma è soprattutto vero che è il più tecnico dell’#Inter. Io, francamente, aspettere… - infoitsport : Calciomercato, l'Inter pesca dal Leicester: è il regalo di Natale per il primato -