Ben Affleck alcolizzato per “colpa” della Garner | parola sua

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Negli ultimi mesi Bensi è visto puntare i riflettori contro in più di un’occasione. In particolare, la sua notorietà del momento è alimentata dal ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, grazie alla quale sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle l’ex moglie Jennifer. Ma il ritrovato amore con Jenny from the Block non è l’unica cosa a destare scalpore. A farlo, infatti, sono anche le dichiarazioni dello stesso attore in merito al suo rapporto con la, a cui ha attribuito i suoi problemi di dipendenza dall’alcol. Ben: “Berrei ancora se fossi rimasto sposato con Jennifer” Che Benavesse sofferto di alcolismo non è mai stato un mistero per nessuno. Difatti, sin dal 2001, numerosi sono stati i periodi di riabilitazione ai quali la ...