Bando ISI INAIL 2021 presentato: come accedere ai finanziamenti a fondo perduto (Di giovedì 16 dicembre 2021) In queste ore è stato presentato il Bando ISI INAIL 2021, la misura che prevede finanziamenti a fondo perduto per "incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti". Ma anche per " incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di ...

