Balotelli omaggia Aguero sui social | “Ti amo fratello!!”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Marioè stato uno dei tanti calciatori che hanno reso omaggio a Sergionel giorno del suo addio al calcio. In particolare, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia nella quale sono ritratti insieme nel loro periodo al Manchester City. In alto sulla foto la scritta: “Te quiero hermano!!”.hanno avuto un ruolo di primo piano nella conquista, da parte dei Citizens del campionato inglese 2011/2012, 44 anni dopo l’ultima volta e per la prima volta nella storia della Premier League.infatti è stato l’autore dell’assist, da terra, che ha permesso addi segnare il gol vittoria nella sfida contro il QPR del 13 maggio 2012 che ha regalato il titolo all’allora ex squadra di Roberto Mancini. SportFace.