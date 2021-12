Ascolti Tv 15 dicembre 2021 | Sanremo vince ma non stravince

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Tv mercoledì 15. In prima serata su Rai1Giovani condotto da Amadeus ha raggiunto una media di 2.425.000 spettatori e il 13,4% di share. Al secondo posto Federica ...

Tv mercoledì 152021. In prima serata su Rai1 Sanremo Giovani condotto da Amadeus ha raggiunto una media di 2.425.000 spettatori e il 13,4% di share. Al secondo posto Federica ...tv 152021: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 I Soliti Ignoti " Il ritorno : Canale 5 Striscia La Notizia : Il Podio del ...Rete 4, Dritto e rovescio : 956.000 spettatori, 5,6% di share La7, Piazzapulita : 929.000 spettatori, 5,4% di share Rai2, Il mostro di Firenze Quel silenzio che non tace: bugie e verità : 918.000 ...Claudio Bisio, scoppola senza precedenti: l'annuncio che nessuno immaginava. Nel suo dicembre di fuoco c'è un intoppo inatteso ...