Alex Belli duetta con i Maneskin: il video diverte i fan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un video con Alex Belli che "duetta" con i Maneskin è diventato rapidamente virale in rete. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unconche "" con iè diventato rapidamente virale in rete. su Donne Magazine.

Advertising

FeedelissimoCom : Gf Vip, Davide Silvestri difende Alex Belli: “La colpa non è tutta sua, lui e Soleil fanno Show. Si sono…”… - hopeangel365 : E' proprio quello che aspettavo da giorni! #alex #gfvip #soleil - IlariaCalvani : Diciamo che questo Alex Belli è fedifrago seriale e che anche fuori dalla casa è in effetti un provolone è un gran… - PaulinaGach26 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', tensione fuori dalla Casa tra Alex Belli e Delia Duran: accesa lite in treno #grandefratellovi… - elisabe89376579 : Piuttosto di rivedere Alex Belli dentro al GFvip, creo una petizione contro il GFvip! Non ha alcun senso! #gfvip6 -