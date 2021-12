31 anni fa la tragedia del Salvemini. Riconoscere ai familiari lo status di vittime

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per lungo tempo in quell’edificio non è entrato nessuno e per lungo tempo quella struttura, seppure restaurata, non ha accolto alcuna attività. Non era possibile tornare alla vita dove laaveva spezzato una mattina del 6 dicembre del 1990 le storie di 12 giovani emiliani. Questo è il racconto dell’Istitutodi Casalecchio sul Reno dove si schiantò un aereo dell’Aeronautica Militare andato in avaria e abbandonato dal suo pilota. Si schiantò su una scuola, durante le ore di lezione portando morte e dolore. Poi quel dolore è diventato progetto e quella costruzione è diventata la casa della Solidarietà, un luogo di accoglienza e assistenza soprattutto dei più fragili. Abbiamo voluto portare quella vicenda nelle istituzioni proiettando alla Camera il docufilm “Per sempre giovani” di Stefano Ferrari. Un modo per non dimenticare, per non ...