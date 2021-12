Zaki è in una black list | non può lasciare l' Egitto Il suo calvario non è finito

Advertising

CarloVerdelli : Altra udienza per #ZAKI “Se avesse aperto una farmacia, avrebbe dato tutto gratis”. Così George, il padre, nella ca… - robersperanza : Una bella notizia la scarcerazione di Patrick Zaki. Un risultato fortemente voluto dal nostro Paese ma soprattutto… - pfmajorino : Una prima bellissima notizia. Patrick #Zaki verrà scarcerato. A febbraio la prossima udienza. È un giorno importan… - Dove14297579 : RT @corrierebologna: Zaki, il Bologna gli regala una maglia autografata: «Voglio venire presto al Dall’Ara» - Simo07827689 : RT @frenkevita: Il BFC ha mandato una maglietta rossoblù a Patrick Zaki, questa la sua reazione: 'Che regalo fantastico! Adesso sento lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki una

Ora però fonti informate al Cairo avvertono: il nome di Patrick Georgeè inblack list che non gli consente di andare in Italia, dove così tanti lo aspettano per riabbracciarlo e dove lui ..."Spero di ritornare allo stadio Dall'Ara", aggiunge, pubblicandofoto con la maglia tra le mani e quella di un biglietto di Fenucci. "Caro Patrick, siamo felicissimi per la tua liberazione e ...Zaki dovrà aspettare la fine di un processo dai tempi e dalle dinamiche imprevedibili. E ovviamente sperare nell’assoluzione.Due panchine gialle sono state inaugurate lungo il rinnovato percorso ciclopedonale di via della Botte, che collega il centro di Fornacette al cimitero. Un’inaugurazione quanto mai tempestiva arrivata ...