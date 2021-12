Violenze in carcere, al via udienza preliminare: sono 108 gli imputati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziata nell’aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce) l’udienza preliminare del processo in cui sono imputati 108 tra agenti della Polizia penitenziaria e funzionari del Dap per le Violenze ai danni dei detenuti avvenute nella struttura casertana il 6 aprile 2020. “Una mattanza di Stato” l’ha definita ieri il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che oggi era presente fuori dell’aula bunker perché il suo avvocato Francesco Piccirillo si costituirà parte civile nel processo. “E’ un dovere civile, morale e costituzionale dopo le denunce che hanno fatto aprire l’inchiesta ad una Procura attenta, sensibile ed efficace. Noi chiediamo solo giustizia e verità, i processi servono a questo. Ringrazio il ministro Cartabia e il premier ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziata nell’aula bunker deldi Santa Maria Capua Vetere (Ce) l’del processo in cui108 tra agenti della Polizia penitenziaria e funzionari del Dap per leai danni dei detenuti avvenute nella struttura casertana il 6 aprile 2020. “Una mattanza di Stato” l’ha definita ieri il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che oggi era presente fuori dell’aula bunker perché il suo avvocato Francesco Piccirillo si costituirà parte civile nel processo. “E’ un dovere civile, morale e costituzionale dopo le denunce che hanno fatto aprire l’inchiesta ad una Procura attenta, sensibile ed efficace. Noi chiediamo solo giustizia e verità, i processi servono a questo. Ringrazio il ministro Cartabia e il premier ...

