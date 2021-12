Vaticano, Angelo Becciu perde la causa contro il suo ex braccio destro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Tribunale di Como, respinge la richiesta di danni (500 mila euro) del porporato contro Alberto Perlasca. Intanto il processo per lo scandalo delle finanze della Santa Sede va avanti: il 25 gennaio prevista l’ultima udienza preliminare Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Tribunale di Como, respinge la richiesta di danni (500 mila euro) del porporatoAlberto Perlasca. Intanto il processo per lo scandalo delle finanze della Santa Sede va avanti: il 25 gennaio prevista l’ultima udienza preliminare

