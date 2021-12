Variante Omicron e Ucraina su tavolo leader Ue

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La situazione covid in Europa, punto fisso dei summit dei capi di Stato e di governo europei dall’inizio della pandemia di Covid-19, e le manovre della Russia ai confini con l’saranno oggi i temi centrali del Consiglio Europeo che si riunisce a Bruxelles. L’ultimo vertice del 2021, preceduto ieri dal summit della Eastern Partnership (Ue con Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia e, più la Bielorussia che stavolta non partecipa), si svolgerà oggi tutto in un giorno, nel tentativo di comprimere nell’arco di 24 ore un’agenda piuttosto fitta. Sarà il primo summit senza Angela Merkel dal 2005 e il primo per il neo cancelliere Olaf Scholz. Esordirà a Bruxelles anche il cancelliere austriaco Karl Nehammer, mentre dovrebbe essere l’ultimo summit per il ceco Andrej Babis. Il primo argomento suldei ...

"La ripresa economica procede rapida ma la variante Omicron pone dei rischi all'outlook. C'è molta incertezza, non sono chiari gli effetti che potrebbe avere sull'inflazione, sulla crescita o sull'... In Italia il 6 dicembre scorso la variante Delta era ancora largamente predominante, con una prevalenza stimata superiore al 99%, mentre per la Omicron sono stati trovati 4 casi ... Aumentano i contagi da coronavirus e avanza la variante Omicron in Europa. L'Italia decide nuove regole sui viaggi con una stretta sugli arrivi anche dai Paesi Ue che oggi finisce sotto i riflettori d ...